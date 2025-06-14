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ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала более 20 иранских командиров с начала атак

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала более 20 иранских командиров с начала атак - РИА Новости, 14.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала более 20 иранских командиров с начала атак

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана с начала операции, включая главу управления... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:29:00+03:00

2025-06-14T16:29:00+03:00

2025-06-14T16:49:00+03:00

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иран

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана с начала операции, включая главу управления военной разведки и командующего ракетными войсками."В ходе стартового удара операции "Восстающие львы" истребители ВВС Израиля, используя точные разведданные, ликвидировали главу разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Ирана и командующего ракетным комплексом "земля-земля" Корпуса стражей исламской революции. С начала операции было уничтожено более 20 командиров из аппарата безопасности иранского режима", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном