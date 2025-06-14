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В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа - РИА Новости, 14.06.2025
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20:28 14.06.2025 (обновлено: 22:06 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/tramp-2022860569.html
В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа
В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа - РИА Новости, 14.06.2025
В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа
Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики американского президента Дональда Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:28:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
протесты в калифорнии
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики американского президента Дональда Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, входящего в сеть Fox News, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера. Демонстранты в Бефесде, штат Мэриленд, растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами. Участники акции свистят в свистки, бьют в барабаны и кричат "Нет королям". Поддержку демонстрантам выражают своими гудками многочисленные автомобилисты с пассажирами. При этом проезжую часть не перекрывают. Несмотря на многочисленное скопление демонстрантов, на месте проведения акции не видно представителей правопорядка, отсутствуют меры предосторожности на случай возможных инцидентов. Название акции No Kings отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона
Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты в Бефесде растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами.
2025-06-14T20:28
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Шествие против политики Трампа
Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом".
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в мире, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, США, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа

Сотни человек проводят акцию против политики Трампа в пригороде Вашингтона

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики американского президента Дональда Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, входящего в сеть Fox News, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.
Протесты против миграционной политики в США
© AP Photo / Ethan Swope

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

Протестующий в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В город направили войска Национальной гвардии.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

Конная полиция разгоняет протестующих против миграционной политики США в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 10
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Массовые акции прошли и в других штатах.

Столкновения полиции и протестующих против миграционной политики США в Нью-Йорке

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Демонстранты в Бефесде, штат Мэриленд, растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами. Участники акции свистят в свистки, бьют в барабаны и кричат "Нет королям".
Поддержку демонстрантам выражают своими гудками многочисленные автомобилисты с пассажирами. При этом проезжую часть не перекрывают.
Несмотря на многочисленное скопление демонстрантов, на месте проведения акции не видно представителей правопорядка, отсутствуют меры предосторожности на случай возможных инцидентов.
Название акции No Kings отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики.
Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Mario Tama

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

© Getty Images / Mario Tama
1 из 10
© Getty Images / Spencer Platt

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

Национальная гвардия США во время протестов в Лос-Анджелесе

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

© Getty Images / Spencer Platt
2 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

© AP Photo / Eric Thayer
3 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

Люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов в Лос-Анжелесе

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

© AP Photo / Ethan Swope
4 из 10
© Getty Images / Gina Ferazzi

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

© Getty Images / Gina Ferazzi
5 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

Поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

© AP Photo / Eric Thayer
6 из 10
© Getty Images / Anadolu

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

© Getty Images / Anadolu
7 из 10
© Getty Images / Robert Gauthier

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© Getty Images / Robert Gauthier
8 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

© AP Photo / Eric Thayer
9 из 10
© Getty Images / Mario Tama

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

© Getty Images / Mario Tama
10 из 10

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

© Getty Images / Mario Tama
1 из 10

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

© Getty Images / Spencer Platt
2 из 10

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

© AP Photo / Eric Thayer
3 из 10

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

© AP Photo / Ethan Swope
4 из 10

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

© Getty Images / Gina Ferazzi
5 из 10

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

© AP Photo / Eric Thayer
6 из 10

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

© Getty Images / Anadolu
7 из 10

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© Getty Images / Robert Gauthier
8 из 10

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

© AP Photo / Eric Thayer
9 из 10

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

© Getty Images / Mario Tama
10 из 10
 
В миреСШАДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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