В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа

Сотни человек проводят акцию против политики Трампа в пригороде Вашингтона
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии.
В город направили войска Национальной гвардии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.
Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.
Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.
Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.
Кроме того в городе начались погромы и мародерство.
В нескольких районах города ввели комендантский час.
Массовые акции прошли и в других штатах.
Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.
В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.
Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.
7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.
На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.
На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.
Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.
Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.
На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.
На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.
Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.
Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.
Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.
В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.
Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.
На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.
Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.
На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.
Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.