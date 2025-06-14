https://ria.ru/20250614/tramp-2022860569.html

В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа

В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа - РИА Новости, 14.06.2025

В пригороде Вашингтона проводят акцию против политики Трампа

Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики американского президента Дональда Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:28:00+03:00

2025-06-14T20:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики американского президента Дональда Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, входящего в сеть Fox News, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера. Демонстранты в Бефесде, штат Мэриленд, растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами. Участники акции свистят в свистки, бьют в барабаны и кричат "Нет королям". Поддержку демонстрантам выражают своими гудками многочисленные автомобилисты с пассажирами. При этом проезжую часть не перекрывают. Несмотря на многочисленное скопление демонстрантов, на месте проведения акции не видно представителей правопорядка, отсутствуют меры предосторожности на случай возможных инцидентов. Название акции No Kings отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

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Акция протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона Сотни человек в субботу проводят акцию протеста против политики Трампа и его администрации в пригороде Вашингтона у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты в Бефесде растянулись вдоль обеих полос Висконсин авеню и на разделительной полосе у штаб-квартиры Fox 5, держа в руках плакаты и транспаранты с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям" и другими призывами. 2025-06-14T20:28 true PT0M31S

Шествие против политики Трампа Шествие против политики Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Как передает корреспондент РИА Новости, участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие держат в руках флаг США или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента - с "антихристом". 2025-06-14T20:28 true PT0M18S

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в мире, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии