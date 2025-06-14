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Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/tramp-2022849234.html
Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине
Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2025
Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:12:00+03:00
2025-06-14T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
украина
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Дональд Трамп вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам после разговора Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250612/tramp-2022553732.html
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россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Украина, В мире
Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине

Ушаков: Трамп заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дональд Трамп вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам после разговора Путина и Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Трамп выразил разочарование отсутствием сделки между Россией и Украиной
12 июня, 21:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковУкраинаВ мире
 
 
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