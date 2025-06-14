https://ria.ru/20250614/tramp-2022849234.html

Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине

Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2025

Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:12:00+03:00

2025-06-14T19:12:00+03:00

2025-06-14T19:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Дональд Трамп вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам после разговора Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250612/tramp-2022553732.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, украина, в мире