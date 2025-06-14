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Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине
Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2025
Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:12:00+03:00
2025-06-14T19:12:00+03:00
2025-06-14T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Дональд Трамп вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам после разговора Путина и Трампа.
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россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Украина, В мире
Ушаков: Трамп отметил заинтересованность в завершении конфликта на Украине
Ушаков: Трамп заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине