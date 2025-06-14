https://ria.ru/20250614/tegeran-2022867059.html

Над Тегераном уничтожили летательный аппарат

Над Тегераном уничтожили летательный аппарат - РИА Новости, 14.06.2025

Над Тегераном уничтожили летательный аппарат

Иранские системы ПВО уничтожили летательный аппарат в небе над Тегераном, передает иранское госагентство SNN. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:29:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Иранские системы ПВО уничтожили летательный аппарат в небе над Тегераном, передает иранское госагентство SNN.Ранее корреспондент РИА Новости в Тегеране передавал, что слышал звуки взрывов и сирены воздушной тревоги впервые за вечер субботы."Еще один летательный аппарат уничтожен в небе над Тегераном", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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тегеран (город), в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль