https://ria.ru/20250614/tegeran--2022816675.html

Иран изучает возможность закрытия Ормузского пролива

Иран изучает возможность закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 14.06.2025

Иран изучает возможность закрытия Ормузского пролива

Тегеран после атак Израиля по Ирану рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки, заявил член комиссии по... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:59:00+03:00

2025-06-14T14:59:00+03:00

2025-06-14T15:10:00+03:00

иран

израиль

ормузский пролив

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран после атак Израиля по Ирану рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, важного для поставок нефти на мировые рынки, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари."Сейчас рассматривается вопрос о закрытии Ормузского пролива, и Иран без колебаний примет соответствующее решение", - сказал Коусари, его слова приводит иранское агентство Rokna.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран

израиль

ормузский пролив

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иран, израиль, ормузский пролив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном