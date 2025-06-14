В Одесской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
Сотрудники военкомата в Одесской области похитили и удерживают священника УПЦ
© Фото : Одесская епархия Протоиерей Александр Московчук
© Фото : Одесская епархия
Протоиерей Александр Московчук. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одесской области похитили и уже несколько дней удерживают протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
Украинские СМИ только за эту неделю сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области.
"(Сотрудники военкомата -ред.) похитили и четверо суток удерживают священника УПЦ в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Как уточняется в публикации, сотрудники военкомата похитили настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерея Александра Московчука.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.