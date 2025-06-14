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В Одесской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 14.06.2025
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Религия
 
13:24 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/svyaschennik-2022796682.html
В Одесской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
В Одесской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 14.06.2025
В Одесской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
Сотрудники военкомата в Одесской области похитили и уже несколько дней удерживают протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Союз... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:24:00+03:00
2025-06-14T13:24:00+03:00
религия
одесская область
украина
ровно
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одесской области похитили и уже несколько дней удерживают протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). Украинские СМИ только за эту неделю сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области. "(Сотрудники военкомата -ред.) похитили и четверо суток удерживают священника УПЦ в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. Как уточняется в публикации, сотрудники военкомата похитили настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерея Александра Московчука. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250612/upts-2022497095.html
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одесская область, украина, ровно, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Одесская область, Украина, Ровно, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Одесской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

Сотрудники военкомата в Одесской области похитили и удерживают священника УПЦ

© Фото : Одесская епархия Протоиерей Александр Московчук
Протоиерей Александр Московчук - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Одесская епархия
Протоиерей Александр Московчук. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одесской области похитили и уже несколько дней удерживают протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
Украинские СМИ только за эту неделю сообщили о двух аналогичных случаях: сотрудники военкомата похищали священнослужителей УПЦ в городе Ровно и в Кременце Тернопольской области.
"(Сотрудники военкомата -ред.) похитили и четверо суток удерживают священника УПЦ в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Настоятель храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви Александр Жук - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ
12 июня, 15:01
Как уточняется в публикации, сотрудники военкомата похитили настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовое Одесской области протоиерея Александра Московчука.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) получить бронь от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Свято-Успенская Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Сотрудники ТЦК в Тернопольской области задержали настоятеля монастыря УПЦ
11 июня, 18:39
 
РелигияОдесская областьУкраинаРовноВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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