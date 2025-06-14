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В Италии пара туристов сломала стул из кристаллов Сваровски
В Италии пара туристов сломала стул из кристаллов Сваровски - РИА Новости, 14.06.2025
В Италии пара туристов сломала стул из кристаллов Сваровски
Пара туристов посетила выставку в Палаццо Маффеи в итальянской Вероне и сломала стул из кристаллов Сваровски, пытаясь сфотографироваться с ним, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:56:00+03:00
2025-06-14T19:56:00+03:00
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РИМ, 14 июн — РИА Новости. Пара туристов посетила выставку в Палаццо Маффеи в итальянской Вероне и сломала стул из кристаллов Сваровски, пытаясь сфотографироваться с ним, сообщили в музее. "Подождав ухода охранников, некоторые посетители сделали "эффектное" фото. Результат? Безответственный жест нанес серьезный ущерб креслу "Ван Гог" Николы Боллы — очень тонкой работе, полностью покрытой сотнями кристаллов Сваровски. Несколько дней мы не знали, возможно ли его восстановить. Но мы это сделали", — говорится в заявлении.На опубликованном видео с камер наблюдения мужчина садится на стул, а его спутница собирается сделать фотографию на телефон. Не выдержав веса мужчины, ножки стула подламываются, а пара нарушителей спешит покинуть зал. Директор Палаццо Маффеи Ванесса Карлон назвала инцидент "смешным, если не считать того, что он произошел на самом деле". По ее словам, наряду с реставраторами себя проявили "силы правопорядка, которые немедленно вмешались в ситуацию".
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Инцидент в музее в Вероне
Инцидент в музее в Вероне
2025-06-14T19:56
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верона, италия, в мире
В Италии пара туристов сломала стул из кристаллов Сваровски
Посетители музея в Вероне сломали хрустальный стул, пытаясь сделать фото
РИМ, 14 июн — РИА Новости. Пара туристов посетила выставку в Палаццо Маффеи в итальянской Вероне и сломала стул из кристаллов Сваровски, пытаясь сфотографироваться с ним, сообщили в музее.
«
"Подождав ухода охранников, некоторые посетители сделали "эффектное" фото. Результат? Безответственный жест нанес серьезный ущерб креслу "Ван Гог" Николы Боллы — очень тонкой работе, полностью покрытой сотнями кристаллов Сваровски. Несколько дней мы не знали, возможно ли его восстановить. Но мы это сделали", — говорится в заявлении.
На опубликованном видео с камер наблюдения мужчина садится на стул, а его спутница собирается сделать фотографию на телефон. Не выдержав веса мужчины, ножки стула подламываются, а пара нарушителей спешит покинуть зал.
Директор Палаццо Маффеи Ванесса Карлон назвала инцидент "смешным, если не считать того, что он произошел на самом деле". По ее словам, наряду с реставраторами себя проявили "силы правопорядка, которые немедленно вмешались в ситуацию".