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В Италии пара туристов сломала стул из кристаллов Сваровски

В Италии пара туристов сломала стул из кристаллов Сваровски - РИА Новости, 14.06.2025

В Италии пара туристов сломала стул из кристаллов Сваровски

Пара туристов посетила выставку в Палаццо Маффеи в итальянской Вероне и сломала стул из кристаллов Сваровски, пытаясь сфотографироваться с ним, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:56:00+03:00

2025-06-14T19:56:00+03:00

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РИМ, 14 июн — РИА Новости. Пара туристов посетила выставку в Палаццо Маффеи в итальянской Вероне и сломала стул из кристаллов Сваровски, пытаясь сфотографироваться с ним, сообщили в музее. "Подождав ухода охранников, некоторые посетители сделали "эффектное" фото. Результат? Безответственный жест нанес серьезный ущерб креслу "Ван Гог" Николы Боллы — очень тонкой работе, полностью покрытой сотнями кристаллов Сваровски. Несколько дней мы не знали, возможно ли его восстановить. Но мы это сделали", — говорится в заявлении.На опубликованном видео с камер наблюдения мужчина садится на стул, а его спутница собирается сделать фотографию на телефон. Не выдержав веса мужчины, ножки стула подламываются, а пара нарушителей спешит покинуть зал. Директор Палаццо Маффеи Ванесса Карлон назвала инцидент "смешным, если не считать того, что он произошел на самом деле". По ее словам, наряду с реставраторами себя проявили "силы правопорядка, которые немедленно вмешались в ситуацию".

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Инцидент в музее в Вероне Инцидент в музее в Вероне 2025-06-14T19:56 true PT2M08S

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