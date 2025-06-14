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"Если повезет": в США ужаснулись масштабу ирано-израильского конфликта
"Если повезет": в США ужаснулись масштабу ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 14.06.2025
"Если повезет": в США ужаснулись масштабу ирано-израильского конфликта
Обострение ирано-израильского конфликта может перерасти в затяжную войну, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:05:00+03:00
2025-06-14T19:05:00+03:00
2025-06-14T19:05:00+03:00
в мире
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корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обострение ирано-израильского конфликта может перерасти в затяжную войну, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала DeepDive."Если Израиль не уничтожит иранский режим и весь КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Прим. ред.), они могут начать затяжную войну, которая окажется очень и очень дорогостоящей <…>. Я боюсь, что они откусили больше, чем могут прожевать, если только им просто не повезет", — заявил он.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, израиль, иран, сша, дэниел дэвис, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, США, Дэниел Дэвис, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
"Если повезет": в США ужаснулись масштабу ирано-израильского конфликта
Дэвис: обострение ирано-израильского конфликта может перерасти в затяжную войну