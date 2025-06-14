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США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
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01:43 14.06.2025 (обновлено: 08:57 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html
США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ
США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025
США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ
Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:43:00+03:00
2025-06-14T08:57:00+03:00
цены на нефть
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
владимир путин
g7
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, пишет Bloomberg."США не отступают от своего сопротивления снижению потолка цены на продажу российской нефти", — передает агентство со ссылкой на источники. Собеседник издания уточнил, что западные чиновники все еще надеются на изменение позиции Вашингтона.По данным Bloomberg, итоговое решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Этот вопрос можно было бы рассмотреть без участия или согласия США, но тогда эффективность меры снизилась бы из-за отсутствия контроля со стороны Вашингтона, добавило агентство.Предложение ЕврокомиссииКак отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, оно подразумевает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. По ее словам, решение зависит от G7, а не только от ЕС.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этой продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
https://ria.ru/20250611/neft-2022217756.html
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цены на нефть, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, g7, евросоюз, еврокомиссия, в мире, россия
Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, G7, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Россия
США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ

Bloomberg: США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, пишет Bloomberg.
"США не отступают от своего сопротивления снижению потолка цены на продажу российской нефти", — передает агентство со ссылкой на источники.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть
11 июня, 12:45
Собеседник издания уточнил, что западные чиновники все еще надеются на изменение позиции Вашингтона.
По данным Bloomberg, итоговое решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Этот вопрос можно было бы рассмотреть без участия или согласия США, но тогда эффективность меры снизилась бы из-за отсутствия контроля со стороны Вашингтона, добавило агентство.
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Reuters: cтраны G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти
12 июня, 21:03

Предложение Еврокомиссии

Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, оно подразумевает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. По ее словам, решение зависит от G7, а не только от ЕС.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.
В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этой продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин продлил срок ответных мер на санкции против российской нефти
10 июня, 15:50
 
Цены на нефтьСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинG7ЕвросоюзЕврокомиссияВ миреРоссия
 
 
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