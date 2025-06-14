https://ria.ru/20250614/ssha-2022737756.html

США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ

США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ

Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:43:00+03:00

2025-06-14T01:43:00+03:00

2025-06-14T08:57:00+03:00

цены на нефть

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

владимир путин

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евросоюз

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты выступили против идеи членов G7 снизить предельную стоимость нефти из России, пишет Bloomberg."США не отступают от своего сопротивления снижению потолка цены на продажу российской нефти", — передает агентство со ссылкой на источники. Собеседник издания уточнил, что западные чиновники все еще надеются на изменение позиции Вашингтона.По данным Bloomberg, итоговое решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом. Этот вопрос можно было бы рассмотреть без участия или согласия США, но тогда эффективность меры снизилась бы из-за отсутствия контроля со стороны Вашингтона, добавило агентство.Предложение ЕврокомиссииКак отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, оно подразумевает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. По ее словам, решение зависит от G7, а не только от ЕС.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.В ответ президент Владимир Путин запретил поставки этой продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.

https://ria.ru/20250611/neft-2022217756.html

https://ria.ru/20250612/neft-2022552489.html

https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, g7, евросоюз, еврокомиссия, в мире, россия