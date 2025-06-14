https://ria.ru/20250614/simonjan-2022732797.html

Симоньян рассказала, чем закончится ирано-израильский кризис

Симоньян рассказала, чем закончится ирано-израильский кризис - РИА Новости, 14.06.2025

Симоньян рассказала, чем закончится ирано-израильский кризис

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что ирано-израильский кризис... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:15:00+03:00

2025-06-14T00:15:00+03:00

2025-06-14T08:45:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

маргарита симоньян

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что ирано-израильский кризис закончится ядерным ультиматумом. "Все это закончится ядерным ультиматумом. Причем и у нас, и у них. У них, впрочем, пока что с большей вероятностью", —- написала Симоньян. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/radio-2022643766.html

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израиль

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар по Израилю Ракетный удар по Израилю 2025-06-14T00:15 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), маргарита симоньян, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном