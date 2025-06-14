https://ria.ru/20250614/shengen-2022168248.html

Шенгенское соглашение

Шенгенское соглашение - РИА Новости, 14.06.2025

Шенгенское соглашение

Шенгенское соглашение – соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах, подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:18:00+03:00

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2025-06-14T00:18:00+03:00

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Шенгенское соглашение – соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах, подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией). Документ был подписан в Шенгене, маленьком городке в Люксембурге, расположенном вблизи места схождения границ Люксембурга, Германии и Франции. Вступил в силу 26 марта 1995 года. Соглашение предусматривало ряд мер, которые надлежало осуществить правительствам и другим органам исполнительной власти государств-участников, с целью отмены пограничного контроля и способствования свободному перемещению лиц, товаров и услуг на общих границах.19 июня 1990 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия подписали Конвенцию о применении Шенгенского соглашения, определяющую условия реализации свободного передвижения.Шенгенское соглашение 1985 года и Шенгенская Конвенция 1990 года, вместе образовали шенгенское право, которое существовало отдельно от права Европейского союза.В мае 1999 года вступил в силу Амстердамский договор, внесший изменения в Европейский союзный договор. Договор включил положения Конвенции о введении в действие и применении Шенгенского соглашения в законодательство ЕС. Договор предусматривает обязательное принятие шенгенских правил всеми присоединяющимися к ЕС государствами.Шенгенскими правилами предусмотрено:– отмена пограничного и таможенного контроля на внутренних границах между входящими в него странами;– введение единых правил въезда и выезда на всех внешних границах стран-участниц;– налаживание сотрудничества правоохранительных органов стран-участниц в борьбе с трансграничной преступностью;– введение единых правил экстрадиции, создание "шенгенской" базы данных о визах и пересечении границ (SISNET).Кроме того, Шенгенскими правилами предусмотрено право государств-членов на введение ограничений свободы передвижения лиц, вводимые на определенный срок в случае угрозы безопасности данным государствам.В настоящее время в шенгенскую зону входят 29 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.Шенгенская зона состоит из 25 стран-членов ЕС, а также из четырех стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария и Исландия).В настоящее время две страны Европейского Союза не входят в Шенгенскую зону: Кипр и Ирландия. Кипр является участником Шенгенского соглашения, однако контроль на внутренних границах не отменен, идет процесс интеграции. Ирландия также продолжает применять собственную визовую и пограничную политику. При этом Ирландия подала заявку на участие в некоторых Шенгенских зонах, включая Шенгенскую информационную систему, а также судебное и полицейское сотрудничество.Такие европейские карликовые государства, как Сан-Марино, Монако и Ватикан также отказались от пограничного контроля и приняли политику свободного перемещения среди стран шенгенской зоны.Частью шенгенской зоны являются расположенные за пределами европейского континента Азорские острова, Мадейра и Канарские острова.Однако в Шенгенскую зоне не входят французские заморские территории: Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Реюньон, Майотта, Новая Каледония, Французская Полинезия, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Французские Южные и Антарктические земли, а также острова Уоллис и Футуна.Это также касается других отдаленных земель или островов, принадлежащих другим государствам-членам Шенгенского соглашения: Гренландия и Фарерские острова (входящие в состав Дании), Шпицберген (Норвегия), Аруба и Нидерландские Антильские острова: Бонэйр, Кюрасао, Саба, Синт-Эстатиус и Синт-Мартен, южная часть острова Сен-Мартен.Шенгенская виза позволяет временно путешествовать в любое государство-член Шенгенской зоны. Причина поездки и продолжительность пребывания определяют тип визы.Транзитная виза в аэропорту (тип A) позволяет владельцу перемещаться по международной зоне аэропорта страны шенгенского соглашения без въезда в страну шенгенской зоны. Действует 24 часа.Единая шенгенская виза (тип C) позволяет путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Может быть выдана для однократного, двукратного или многократного въезда.Виза с ограниченным территориальным действием (LTV) позволяет путешествовать только по стране Шенгенского соглашения, выдавшей визу, а иногда и по другим странам Шенгенского соглашения, которые указываются при подаче заявления. Обычно действует до 90 дней в течение 180-дневного периодаНациональная долгосрочная виза (тип D) оформляется для учебы, работы или проживания в стране Шенгенского соглашения. Включает такие цели поездки, как туризм или личные визиты, участие в профессиональной деятельности, продолжение учебы, участие в программе обучения или прохождение стажировки и семейные причины. Правила могут различаться в зависимости от страны, выдавшей визу. Действительна для поездок длительностью более 90 дней.Шенгенские правила разрешают временное закрытие границ, и государства уже неоднократно этим пользовались. За время действия шенгенского пространства государства-участники неоднократно вводили ограничения на внутренних границах. В частности, о временных ограничениях на границах объявлялось в общей сложности более 130 раз. Такие ограничения, к примеру, вводились в 2018 и 2019 годах Францией из-за повышенной террористической угрозы, Италия ограничивала режим свободного передвижения внутри Шенгенской зоны весной 2017 года в связи с проведением саммита "большой семерки". В 2016 году, в соответствии с рекомендациями Европейского совета, ряд государств также были вынуждены ввести контроль на внутренних границах Шенгена из-за небывалого наплыва нелегальных мигрантов. В середине марта 2020 года страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. В сентябре 2024 года Германия временно ввела пограничный контроль в рамках борьбы с террористической угрозой. Осенью 2024 года Италия, Словения и Хорватия временно возвращали контроль на границах внутри Шенгена из-за угрозы терроризма. Нидерланды ввели внутренний пограничный контроль с 9 декабря 2024 года. Сообщалось, что он будет действовать шесть месяцев. Такое решение было принято властями страны для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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в мире, франция, германия, евросоюз, шенгенская зона, европейский совет, справки