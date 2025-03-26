https://ria.ru/20250326/shengen-2007346343.html

Венгерский эксперт заявил, что мигранты разрушили шенген

Венгерский эксперт заявил, что мигранты разрушили шенген - РИА Новости, 26.03.2025

Венгерский эксперт заявил, что мигранты разрушили шенген

Создание Шенгенской зоны было полезной идеей, но ее разрушила нелегальная миграция, и теперь официальный выход одной страны может повлечь "эффект домино",... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:49:00+03:00

2025-03-26T07:49:00+03:00

2025-03-26T07:49:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Создание Шенгенской зоны было полезной идеей, но ее разрушила нелегальная миграция, и теперь официальный выход одной страны может повлечь "эффект домино", заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Шенгенское соглашение между странами Бенилюкса, ФРГ, Францией, Испанией и Португалией вступило в силу 26 марта 1995 года. "Шенгенская зона была создана 30 лет назад, чтобы граждане ЕС могли путешествовать из одной страны в другую без пограничного контроля. Это также облегчило перевозку грузов, водителям фур не приходилось часами или даже днями стоять на границе, продукты питания стали дешевле, так что это было большое достижение. Но все испортила нелегальная миграция, начавшаяся в 2015 году", - сказал РИА Новости Шпётле. По его словам, наплыв мигрантов с Ближнего Востока и из зоны Сахеля привел к возвращению частичного погранконтроля внутри шенгенской зоны, поскольку Брюссель "не захотел и по-прежнему не хочет пресекать нелегальную миграцию". Эксперт также отметил, что пока у Шенгенской зоны есть шанс сохраниться, однако резонансный теракт с участием мигрантов может привести к тому, что лидер одной из стран ЕС "найдет достаточно политической воли и заявит о выходе из шенгена". "Конечно, тогда это может вызвать "эффект домино", тогда и другие страны скажут то же", - сказал Шпётле, добавив, что пока даже страны с консервативными правительствами, как в Венгрии, сосредоточены на защите внешних границ ЕС и не нацелены на выход из Шенгенской зоны. Германия осенью 2024 года ввела пограничный контроль на всех своих сухопутных границах, в том числе со странами Шенгенской зоны. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение высоким уровнем нелегальной миграции, а также защитой от исламистских террористов и трансграничной преступности. Осенью 2024 года Италия, Словения и Хорватия временно возвращали контроль на границах внутри Шенгена из-за угрозы терроризма. Нидерланды ввели внутренний пограничный контроль с 9 декабря 2024 года. Сообщалось, что он будет действовать шесть месяцев. Такое решение было принято властями страны для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью. После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.

https://ria.ru/20240809/vengriya-1965241155.html

https://ria.ru/20231231/es-1919218394.html

https://ria.ru/20241219/migrant-1990069988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, германия, будапешт, джордж сорос, евросоюз, шенгенская зона, оон