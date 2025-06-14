https://ria.ru/20250614/samara-2022743871.html

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:30:00+03:00

2025-06-14T03:30:00+03:00

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самара

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250614/saratov-2022733172.html

самара

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации, безопасность