https://ria.ru/20250614/samara-2022743871.html
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 14.06.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:30:00+03:00
2025-06-14T03:30:00+03:00
2025-06-14T03:30:00+03:00
самара
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250614/saratov-2022733172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации, безопасность
Самара, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов