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Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной
Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной - РИА Новости, 14.06.2025
Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной
Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:31:00+03:00
2025-06-14T19:31:00+03:00
2025-06-14T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут. Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире, украина
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Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной
Путин заявил Трампу о готовности РФ продолжить переговоры с Киевом после 22 июня