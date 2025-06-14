Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/rossija-2022851958.html
Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной
Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной - РИА Новости, 14.06.2025
Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной
Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:31:00+03:00
2025-06-14T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут. Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. "С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Украина
Путин заявил Трампу о готовности России продолжить переговоры с Украиной

Путин заявил Трампу о готовности РФ продолжить переговоры с Киевом после 22 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут. Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня.
"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной
9 июня, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала