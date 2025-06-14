https://ria.ru/20250614/razgovor-2022871219.html

Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 14.06.2025

Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция поддерживает позицию США о... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:13:00+03:00

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2025-06-14T22:20:00+03:00

в мире

сша

иран

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реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

обострение конфликта между израилем и ираном

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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров с Ираном."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Как уточняет канцелярия, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за напряженными отношениями Израиля и Ирана и рассматривает ядерные переговоры как единственный способ разрешения конфликта."В этом контексте президент заявил, что Анкара поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров для разрешения спора", - отмечено в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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в мире, сша, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном