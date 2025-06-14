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Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 14.06.2025
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22:13 14.06.2025 (обновлено: 22:20 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/razgovor-2022871219.html
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 14.06.2025
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция поддерживает позицию США о... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:13:00+03:00
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в мире
сша
иран
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров с Ираном."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Как уточняет канцелярия, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за напряженными отношениями Израиля и Ирана и рассматривает ядерные переговоры как единственный способ разрешения конфликта."В этом контексте президент заявил, что Анкара поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров для разрешения спора", - отмечено в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, сша, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, США, Иран, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал позицию США по переговорам с Ираном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров с Ираном.
«
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Как уточняет канцелярия, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за напряженными отношениями Израиля и Ирана и рассматривает ядерные переговоры как единственный способ разрешения конфликта.
"В этом контексте президент заявил, что Анкара поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров для разрешения спора", - отмечено в сообщении.
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