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Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 14.06.2025
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция поддерживает позицию США о... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:13:00+03:00
2025-06-14T22:13:00+03:00
2025-06-14T22:20:00+03:00
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дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров с Ираном."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Как уточняет канцелярия, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за напряженными отношениями Израиля и Ирана и рассматривает ядерные переговоры как единственный способ разрешения конфликта."В этом контексте президент заявил, что Анкара поддерживает позицию США о необходимости продолжения ядерных переговоров для разрешения спора", - отмечено в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, сша, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, США, Иран, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал позицию США по переговорам с Ираном