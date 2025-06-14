https://ria.ru/20250614/razgovor-2022848294.html

Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной

Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной - РИА Новости, 15.06.2025

Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств обсудили обострение... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-14T19:12:00+03:00

2025-06-14T19:12:00+03:00

2025-06-15T09:04:00+03:00

политика

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

россия

сша

ближний восток

али хаменеи

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.Подробности — в материале РИА Новости.О событиях на Ближнем Востоке"Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе".О конфликте на УкраинеДругие детали разговора"Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют <…> по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были".Обострение ирано-израильского конфликта

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https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022212061.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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сша

ближний восток

израиль

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

политика, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, россия, сша, ближний восток, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире