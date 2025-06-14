Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.
Подробности — в материале РИА Новости.
О событиях на Ближнем Востоке
- Путин осудил операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта.
- Он напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги по переговорам вокруг иранской ядерной программы.
- Президент проинформировал американского коллегу о телефонных контактах с руководителями Израиля и Ирана.
- Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную.
- Он также признал эффективность ударов ЦАХАЛ.
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"Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе".
О конфликте на Украине
- Путин проинформировал Трампа об исполнении стамбульских договоренностей.
- Он рассказал об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными и бойцами моложе 25 лет.
- Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
- Трамп отметил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта.
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Другие детали разговора
- Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
- Политики отметили братство по оружию во время Второй мировой войны.
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"Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют <…> по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были".
- Разговор длился 50 минут.
- Он был содержательным, откровенным и весьма полезным.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- По утверждениям ЦАХАЛ и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
- Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
- Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
- Исламская Республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
- Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
- Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
- Тегеран предупредил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.