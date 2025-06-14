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Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной - РИА Новости, 15.06.2025
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19:12 14.06.2025 (обновлено: 09:04 15.06.2025)
https://ria.ru/20250614/razgovor-2022848294.html
Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной
Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной - РИА Новости, 15.06.2025
Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств обсудили обострение... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-14T19:12:00+03:00
2025-06-15T09:04:00+03:00
политика
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
россия
сша
ближний восток
али хаменеи
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.Подробности — в материале РИА Новости.О событиях на Ближнем Востоке&quot;Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе&quot;.О конфликте на УкраинеДругие детали разговора&quot;Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют &lt;…&gt; по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были&quot;.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html
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политика, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, россия, сша, ближний восток, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, В мире

Путин обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке и соглашения с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта.
Подробности — в материале РИА Новости.

О событиях на Ближнем Востоке

  • Путин осудил операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта.
  • Он напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги по переговорам вокруг иранской ядерной программы.
  • Президент проинформировал американского коллегу о телефонных контактах с руководителями Израиля и Ирана.
  • Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную.
  • Он также признал эффективность ударов ЦАХАЛ.
«

"Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран
08:00

О конфликте на Украине

  • Путин проинформировал Трампа об исполнении стамбульских договоренностей.
  • Он рассказал об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными и бойцами моложе 25 лет.
  • Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
  • Трамп отметил заинтересованность в скорейшем завершении конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
10 июня, 08:00

Другие детали разговора

  • Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
  • Политики отметили братство по оружию во время Второй мировой войны.
«

"Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют <…> по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
  • Разговор длился 50 минут.
  • Он был содержательным, откровенным и весьма полезным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Россия не должна упустить шанс вернуться в круг мировых лидеров
12 июня, 08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • По утверждениям ЦАХАЛ и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
  • Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
  • Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
  • Исламская Республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
  • Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
  • Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
  • Тегеран предупредил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковРоссияСШАБлижний ВостокАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранВ мире
 
 
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