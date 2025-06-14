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Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины - РИА Новости, 14.06.2025
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об исполнении договоренностей российской и... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:17:00+03:00
2025-06-14T19:17:00+03:00
2025-06-14T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле второго июня", - сказал Ушаков журналистам. Он уточнил, что президент РФ рассказал главе США об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными, а также военнопленными моложе 25 лет.
https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html
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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины
Ушаков: Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей РФ и Украины