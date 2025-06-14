Рейтинг@Mail.ru
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/putin-2022850220.html
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины - РИА Новости, 14.06.2025
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об исполнении договоренностей российской и... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:17:00+03:00
2025-06-14T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле второго июня", - сказал Ушаков журналистам. Он уточнил, что президент РФ рассказал главе США об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными, а также военнопленными моложе 25 лет.
https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины

Ушаков: Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей РФ и Украины

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле второго июня", - сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что президент РФ рассказал главе США об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными, а также военнопленными моложе 25 лет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
12 июня, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала