https://ria.ru/20250614/putin-2022850220.html

Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины

Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины - РИА Новости, 14.06.2025

Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей России и Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об исполнении договоренностей российской и... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:17:00+03:00

2025-06-14T19:17:00+03:00

2025-06-14T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

дональд трамп

юрий ушаков

владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле второго июня", - сказал Ушаков журналистам. Он уточнил, что президент РФ рассказал главе США об обмене военнопленными, в том числе тяжелоранеными, а также военнопленными моложе 25 лет.

https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html

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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире