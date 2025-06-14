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Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
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19:06 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/putin-2022848385.html
Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана
Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана - РИА Новости, 14.06.2025
Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом осудил операцию Израиля против Ирана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:06:00+03:00
2025-06-14T19:06:00+03:00
россия
израиль
иран
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом осудил операцию Израиля против Ирана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе", - сказал Ушаков журналистам.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, израиль, иран, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Россия, Израиль, Иран, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

Ушаков: Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

© РИА Новости / Мохаммад ИсмаилПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Мохаммад Исмаил
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом осудил операцию Израиля против Ирана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе", - сказал Ушаков журналистам.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РоссияИзраильИранВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ мире
 
 
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