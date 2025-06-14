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На Западе раскрыли неожиданный предвестник ирано-израильского конфликта

На Западе раскрыли неожиданный предвестник ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 14.06.2025

На Западе раскрыли неожиданный предвестник ирано-израильского конфликта

Количество заказов пиццы в район Пентагона резко возросло перед ударами Израиля по Ирану, пишет Bild. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:56:00+03:00

2025-06-14T17:56:00+03:00

2025-06-14T23:58:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Количество заказов пиццы в район Пентагона резко возросло перед ударами Израиля по Ирану, пишет Bild."Примерно за час до первых взрывов в Тегеране аккаунт в соцсети X Pentagon Pizza Report зафиксировал заметный рост заказов доставки еды в районе Министерства обороны США. <…> Теория такова: если надвигается международный кризис, многие сотрудники Пентагона вынуждены работать сверхурочно и заказывают пиццу", — говорится в материале.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран

израиль

тегеран (город)

сша

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, сша