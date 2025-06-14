https://ria.ru/20250614/oman-2022846792.html

Глава МИД Омана подтвердил отмену нового раунда переговоров США и Ирана

Глава МИД Омана подтвердил отмену нового раунда переговоров США и Ирана - РИА Новости, 14.06.2025

Глава МИД Омана подтвердил отмену нового раунда переговоров США и Ирана

Глава МИД Ирана Бадр Альбусаиди подтвердил отмену шестого раунда переговоров между США и Ираном, проведение которых было намечено на воскресенье в столице Омана РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:55:00+03:00

2025-06-14T18:55:00+03:00

2025-06-14T19:24:00+03:00

в мире

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обострение отношений сша и ирана

армия обороны израиля (цахал)

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ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Бадр Альбусаиди подтвердил отмену шестого раунда переговоров между США и Ираном, проведение которых было намечено на воскресенье в столице Омана Маскате, из-за ударов Израиля по Ирану. "Переговоры между США и Ираном, запланированные на это воскресенье в Маскате, сейчас не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственными путями для установления устойчивого мира", - написал глава МИД в социальной сети Х. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, сша, обострение отношений сша и ирана, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции