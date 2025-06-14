https://ria.ru/20250614/musavi--2022793389.html
Мусави назначили командующим ВКС КСИР вместо погибшего Хаджизаде
Мусави назначили командующим ВКС КСИР вместо погибшего Хаджизаде - РИА Новости, 14.06.2025
Мусави назначили командующим ВКС КСИР вместо погибшего Хаджизаде
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Маджида Мусави командующим военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана, отвечающими за... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:56:00+03:00
2025-06-14T12:56:00+03:00
2025-06-14T13:42:00+03:00
в мире
иран
израиль
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Маджида Мусави командующим военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана, отвечающими за ракетный потенциал республики."После гибели Амира-Али Хаджизаде главнокомандующий вооруженными силами Ирана (Али Хаменеи) назначил на должность командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджида Мусави", - приводит пресс-служба Хаменеи текст его указа.Днем ранее верховный лидер Ирана провел назначения в высшем военном составе иранских вооруженных сил в связи с гибелью ряда высокопоставленных военных в результате атак Израиля.Так, вместо Хосейна Салами командующим Корпусом стражей исламской революции Ирана стал Мохаммад Пакпур. Абдулрахим Мусави стал начальником генштаба вооруженных сил Ирана вместо Мохаммада Багери. Командующим базой ПВО "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Ирана вместо Голам Али Рашида, погибшего при ударах Израиля, был назначен Али Шадмани.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Последствия атаки Израиля на Тегеран
Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране, передает Tasnim.
2025-06-14T12:56
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, иран, израиль, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Мусави назначили командующим ВКС КСИР вместо погибшего Хаджизаде
Маджида Мусави назначили командующим ВКС КСИР вместо погибшего Хаджизаде