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В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 14.06.2025
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10:12 14.06.2025 (обновлено: 11:08 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/migranty-2022776067.html
В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции
В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 14.06.2025
В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции
Руководство одного из вузов Ленинградской области подозревают в организации незаконной миграции, под подозрением семь человек, в том числе ректор и бывший... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:12:00+03:00
2025-06-14T11:08:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководство одного из вузов Ленинградской области подозревают в организации незаконной миграции, под подозрением семь человек, в том числе ректор и бывший проректор, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "Руководство одного из вузов Ленинградской области уличено полицией в организации незаконной миграции. Под подозрение попали семеро человек, включая 53-летнего ректора вуза, 46-летнего бывшего проректора и пятерых сотрудников учебного заведения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ноябре прошлого года под руководством ректора было оформлено более 20 фиктивных приглашений на обучение для граждан из арабских стран. На основании этих документов иностранцы въехали в Россию и встали на учет в подразделении миграции. Однако фактически приезжие молодые люди в образовательной организации не обучались и обучаться не намеревались. За легализацию пребывания в стране они платили от 100 до 150 тысяч рублей. По предварительным данным, для реализации схемы ректор заключил договор с предпринимателем из Подмосковья о привлечении иностранных студентов. Бывший проректор подготовил поддельные приглашения, а пять сотрудников занимались оформлением бюрократических процедур для имитации учебного процесса. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сообщается, что обыски прошли в домах подозреваемых и в университете. С ректором и бывшим проректором вуза проводятся процессуальные действия, решается вопрос об их привлечении в качестве подозреваемых.
https://ria.ru/20241110/rektor-1982933422.html
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происшествия, ленинградская область, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции

МВД: мигранты платили руководству вуза в Ленинградской области за легализацию

© МВД МедиаСотрудники правоохранительных органов во время оперативно-следственных мероприятий по делу об организации незаконной миграции в одном из вузов Ленинградской области. Кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов во время оперативно-следственных мероприятий по делу об организации незаконной миграции в одном из вузов Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© МВД Медиа
Сотрудники правоохранительных органов во время оперативно-следственных мероприятий по делу об организации незаконной миграции в одном из вузов Ленинградской области. Кадр видео
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководство одного из вузов Ленинградской области подозревают в организации незаконной миграции, под подозрением семь человек, в том числе ректор и бывший проректор, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"Руководство одного из вузов Ленинградской области уличено полицией в организации незаконной миграции. Под подозрение попали семеро человек, включая 53-летнего ректора вуза, 46-летнего бывшего проректора и пятерых сотрудников учебного заведения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ноябре прошлого года под руководством ректора было оформлено более 20 фиктивных приглашений на обучение для граждан из арабских стран. На основании этих документов иностранцы въехали в Россию и встали на учет в подразделении миграции. Однако фактически приезжие молодые люди в образовательной организации не обучались и обучаться не намеревались. За легализацию пребывания в стране они платили от 100 до 150 тысяч рублей.
По предварительным данным, для реализации схемы ректор заключил договор с предпринимателем из Подмосковья о привлечении иностранных студентов. Бывший проректор подготовил поддельные приглашения, а пять сотрудников занимались оформлением бюрократических процедур для имитации учебного процесса.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Сообщается, что обыски прошли в домах подозреваемых и в университете. С ректором и бывшим проректором вуза проводятся процессуальные действия, решается вопрос об их привлечении в качестве подозреваемых.
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