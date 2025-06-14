https://ria.ru/20250614/migranty-2022776067.html

В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции

В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции - РИА Новости, 14.06.2025

В Ленинградской области вуз заподозрили в организации незаконной миграции

Руководство одного из вузов Ленинградской области подозревают в организации незаконной миграции, под подозрением семь человек, в том числе ректор и бывший... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T10:12:00+03:00

2025-06-14T10:12:00+03:00

2025-06-14T11:08:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководство одного из вузов Ленинградской области подозревают в организации незаконной миграции, под подозрением семь человек, в том числе ректор и бывший проректор, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "Руководство одного из вузов Ленинградской области уличено полицией в организации незаконной миграции. Под подозрение попали семеро человек, включая 53-летнего ректора вуза, 46-летнего бывшего проректора и пятерых сотрудников учебного заведения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ноябре прошлого года под руководством ректора было оформлено более 20 фиктивных приглашений на обучение для граждан из арабских стран. На основании этих документов иностранцы въехали в Россию и встали на учет в подразделении миграции. Однако фактически приезжие молодые люди в образовательной организации не обучались и обучаться не намеревались. За легализацию пребывания в стране они платили от 100 до 150 тысяч рублей. По предварительным данным, для реализации схемы ректор заключил договор с предпринимателем из Подмосковья о привлечении иностранных студентов. Бывший проректор подготовил поддельные приглашения, а пять сотрудников занимались оформлением бюрократических процедур для имитации учебного процесса. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сообщается, что обыски прошли в домах подозреваемых и в университете. С ректором и бывшим проректором вуза проводятся процессуальные действия, решается вопрос об их привлечении в качестве подозреваемых.

https://ria.ru/20241110/rektor-1982933422.html

https://ria.ru/20250408/peterburg-2010026922.html

ленинградская область

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, московская область (подмосковье)