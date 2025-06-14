https://ria.ru/20250614/manturov-2022790008.html

Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей

Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей - РИА Новости, 14.06.2025

Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что при выборе одежды старается поддерживать российского производителя. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:20:00+03:00

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2025-06-14T12:20:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

технологии

россия

санкт-петербург

денис мантуров

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что при выборе одежды старается поддерживать российского производителя. "Я всегда стараюсь поддерживать российского производителя", - сказал Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) в ответ на вопрос, какие российские бренды он носит. Мантуров отметил, что за последние годы в России появилось более 2 тысяч производителей и брендов одежды, косметической и парфюмерной продукции. И первый вице-премьер старается использовать продукцию российского производителя. "У нас большой ассортимент и номенклатуры, и брендов, и производителей. Российскому потребителю точно есть из чего выбирать", - подчеркнул он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html

https://ria.ru/20250614/manturov-2022776456.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, санкт-петербург, денис мантуров