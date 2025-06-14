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Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей - РИА Новости, 14.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:20 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/manturov-2022790008.html
Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей
Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей - РИА Новости, 14.06.2025
Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что при выборе одежды старается поддерживать российского производителя. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:20:00+03:00
2025-06-14T12:20:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
денис мантуров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что при выборе одежды старается поддерживать российского производителя. "Я всегда стараюсь поддерживать российского производителя", - сказал Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) в ответ на вопрос, какие российские бренды он носит. Мантуров отметил, что за последние годы в России появилось более 2 тысяч производителей и брендов одежды, косметической и парфюмерной продукции. И первый вице-премьер старается использовать продукцию российского производителя. "У нас большой ассортимент и номенклатуры, и брендов, и производителей. Российскому потребителю точно есть из чего выбирать", - подчеркнул он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
https://ria.ru/20250614/manturov-2022776456.html
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, денис мантуров
ПМЭФ — 2025, Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров
Мантуров рассказал, как поддерживает российских производителей

Мантуров при выборе одежды старается поддерживать российского производителя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что при выборе одежды старается поддерживать российского производителя.
"Я всегда стараюсь поддерживать российского производителя", - сказал Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) в ответ на вопрос, какие российские бренды он носит.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 15:37
Мантуров отметил, что за последние годы в России появилось более 2 тысяч производителей и брендов одежды, косметической и парфюмерной продукции. И первый вице-премьер старается использовать продукцию российского производителя.
"У нас большой ассортимент и номенклатуры, и брендов, и производителей. Российскому потребителю точно есть из чего выбирать", - подчеркнул он.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мантуров о возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Вчера, 10:14
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаТехнологииРоссияСанкт-ПетербургДенис Мантуров
 
 
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