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Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 14.06.2025
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10:14 14.06.2025 (обновлено: 10:25 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/manturov-2022776456.html
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 14.06.2025
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:14:00+03:00
2025-06-14T10:25:00+03:00
денис мантуров
владимир путин
санкт-петербург
россия
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Там, где российский производитель уже закрепился и имеет существенную долю (на рынке - ред.), то при определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента, который будет производить эту продукцию с высокой добавленной стоимостью на российском рынке", — сказал Мантуров. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Мантуров о возвращении иностранных компаний в Россию
Российские власти при определенных обстоятельствах не будут против появления на рынке иностранных конкурентов отечественного производителя, заявил РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.
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денис мантуров, владимир путин, санкт-петербург, россия, экономика
Денис Мантуров, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, Экономика
Мантуров высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Мантуров: РФ не против зарубежных компаний при упрочении отечественных фирм

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия при определенных обстоятельствах не будет против появления иностранных конкурентов при закреплении на рынке отечественного производителя, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
«
"Там, где российский производитель уже закрепился и имеет существенную долю (на рынке - ред.), то при определенных обстоятельствах мы не будем возражать против появления иностранного конкурента, который будет производить эту продукцию с высокой добавленной стоимостью на российском рынке", — сказал Мантуров.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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