https://ria.ru/20250614/manturov-2022756043.html

Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности

Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 14.06.2025

Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности

Производство в обрабатывающей промышленности в России, как ожидается, к 2030 году увеличится на 40% по отношению к показателям 2022 года, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:23:00+03:00

2025-06-14T07:23:00+03:00

2025-06-14T09:00:00+03:00

экономика

технологии

россия

санкт-петербург

денис мантуров

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022762945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53e5bee85dc87802d3a720238af4457d.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Производство в обрабатывающей промышленности в России, как ожидается, к 2030 году увеличится на 40% по отношению к показателям 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "С точки зрения результата (роста производства - ред.) и валовой добавленной стоимости, это примерно 18% к 2022 году. Задача в рамках национальных проектов, в целом по обрабатывающей промышленности выйти на плюс 40% к 2030 году", — сказал Мантуров. В конце мая Росстат сообщал, что обрабатывающая промышленность в России по итогам января-апреля увеличилась на 4,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Минпромторге РФ отмечали, что наиболее высокие темпы роста продолжают демонстрировать такие направления, как производство лекарственных средств и материалов, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250605/moskva-2021028488.html

https://ria.ru/20250523/bagreeva-2018515171.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мантуров о росте производства в обрабатывающей промышленности Рост производства в обрабатывающей промышленности на 40% ожидается к 2030 году по сравнению с показателями 2022-го, рассказал РИА Новости первый вице-премьер Мантуров. 2025-06-14T07:23 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, санкт-петербург, денис мантуров, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)