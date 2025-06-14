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Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 14.06.2025
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07:23 14.06.2025 (обновлено: 09:00 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/manturov-2022756043.html
Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности
Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 14.06.2025
Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности
Производство в обрабатывающей промышленности в России, как ожидается, к 2030 году увеличится на 40% по отношению к показателям 2022 года, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:23:00+03:00
2025-06-14T09:00:00+03:00
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
денис мантуров
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Производство в обрабатывающей промышленности в России, как ожидается, к 2030 году увеличится на 40% по отношению к показателям 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "С точки зрения результата (роста производства - ред.) и валовой добавленной стоимости, это примерно 18% к 2022 году. Задача в рамках национальных проектов, в целом по обрабатывающей промышленности выйти на плюс 40% к 2030 году", — сказал Мантуров. В конце мая Росстат сообщал, что обрабатывающая промышленность в России по итогам января-апреля увеличилась на 4,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Минпромторге РФ отмечали, что наиболее высокие темпы роста продолжают демонстрировать такие направления, как производство лекарственных средств и материалов, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250605/moskva-2021028488.html
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Мантуров о росте производства в обрабатывающей промышленности
Рост производства в обрабатывающей промышленности на 40% ожидается к 2030 году по сравнению с показателями 2022-го, рассказал РИА Новости первый вице-премьер Мантуров.
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, денис мантуров, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о росте производства в обрабатывающей промышленности

Мантуров: производство в обрабатывающей промышленности вырастет на 40 процентов

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Производство в обрабатывающей промышленности в России, как ожидается, к 2030 году увеличится на 40% по отношению к показателям 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"С точки зрения результата (роста производства - ред.) и валовой добавленной стоимости, это примерно 18% к 2022 году. Задача в рамках национальных проектов, в целом по обрабатывающей промышленности выйти на плюс 40% к 2030 году", — сказал Мантуров.
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5 июня, 10:13
В конце мая Росстат сообщал, что обрабатывающая промышленность в России по итогам января-апреля увеличилась на 4,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Минпромторге РФ отмечали, что наиболее высокие темпы роста продолжают демонстрировать такие направления, как производство лекарственных средств и материалов, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСанкт-ПетербургДенис МантуровФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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