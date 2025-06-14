Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров
Мантуров: Россия при возвращении иностранных брендов оценит ситуацию на рынке
Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия при принятии решения о возврате иностранных брендов оценит ситуацию на рынке, если возвращение помешает или не будет способствовать закреплению российского бизнеса, здесь интересы разойдутся, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности. Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями - мы должны сначала оценить (ситуацию на рынке - ред.). И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся", - сказал Мантуров.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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