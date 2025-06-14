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Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.06.2025
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05:59 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/manturov-2022751038.html
Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров
Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.06.2025
Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров
Россия при принятии решения о возврате иностранных брендов оценит ситуацию на рынке, если возвращение помешает или не будет способствовать закреплению... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:59:00+03:00
2025-06-14T05:59:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
денис мантуров
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия при принятии решения о возврате иностранных брендов оценит ситуацию на рынке, если возвращение помешает или не будет способствовать закреплению российского бизнеса, здесь интересы разойдутся, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности. Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями - мы должны сначала оценить (ситуацию на рынке - ред.). И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся", - сказал Мантуров. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
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экономика, россия, санкт-петербург, денис мантуров, владимир путин
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Владимир Путин
Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов, заявил Мантуров

Мантуров: Россия при возвращении иностранных брендов оценит ситуацию на рынке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Россия при принятии решения о возврате иностранных брендов оценит ситуацию на рынке, если возвращение помешает или не будет способствовать закреплению российского бизнеса, здесь интересы разойдутся, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности. Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями - мы должны сначала оценить (ситуацию на рынке - ред.). И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся", - сказал Мантуров.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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