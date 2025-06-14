https://ria.ru/20250614/makron-2022864630.html

Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров

Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 14.06.2025

Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что поговорил со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом и призвал его вернуться за стол переговоров... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:03:00+03:00

2025-06-14T21:03:00+03:00

2025-06-14T21:03:00+03:00

в мире

иран

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франция

эммануэль макрон

масуд пезешкиан

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что поговорил со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом и призвал его вернуться за стол переговоров для достижения сделки, а также выразил готовность внести свой вклад в этом направлении. Французский лидер также попросил, чтобы активы и граждане Франции в Иране и регионе не подвергались нападениям, и призвал к сдержанности, чтобы избежать эскалации. "Иранская ядерная проблема серьезна: ее нужно решить путем переговоров. Поэтому я призвал президента Пезешкиана как можно скорее вернуться за стол переговоров для достижения соглашения - это единственный возможный способ разрядить ситуацию. Мы готовы внести свой вклад и приложить все усилия, чтобы достичь этой цели", - написал Макрон. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, франция, эммануэль макрон, масуд пезешкиан, обострение конфликта между израилем и ираном