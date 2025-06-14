https://ria.ru/20250614/magate-2022867585.html

МАГАТЭ: уровень радиации за пределами объекта в Исфахане не изменился

МАГАТЭ: уровень радиации за пределами объекта в Исфахане не изменился - РИА Новости, 14.06.2025

МАГАТЭ: уровень радиации за пределами объекта в Исфахане не изменился

Организация по атомной энергии Ирана уведомила МАГАТЭ о том, что уровень радиации за пределами ядерного объекта в Исфахане, не изменился, сообщает агентство в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:31:00+03:00

2025-06-14T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Организация по атомной энергии Ирана уведомила МАГАТЭ о том, что уровень радиации за пределами ядерного объекта в Исфахане, не изменился, сообщает агентство в соцсети X.Ранее МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех критически важных зданий объекта, включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин, в результате атак 13 июня."Иранский ядерный регулирующий орган проинформировал МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане остается неизменным", - говорится в публикации агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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