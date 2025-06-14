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МАГАТЭ: на ядерном объекте в Иране повреждены критически важные здания
МАГАТЭ: на ядерном объекте в Иране повреждены критически важные здания - РИА Новости, 14.06.2025
МАГАТЭ: на ядерном объекте в Иране повреждены критически важные здания
Четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения в пятницу, однако увеличения уровня радиации за пределами объекта не РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:59:00+03:00
2025-06-14T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения в пятницу, однако увеличения уровня радиации за пределами объекта не ожидается, заявило МАГАТЭ."Согласно доступной МАГАТЭ информации, четыре критически (важных – ред.) здания на ядерном объекте в Исфахане получили повреждения во время вчерашней атаки, включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин", - говорится в публикации агентства в социальной сети X.Увеличения уровня радиации за пределами объекта не предвидится, пишет МАГАТЭ.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, магатэ, исфахан, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, МАГАТЭ, Исфахан, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МАГАТЭ: на ядерном объекте в Иране повреждены критически важные здания
МАГАТЭ: на ядерном объекте в Исфахане повреждены критически важные здания