https://ria.ru/20250614/ksir-2022737443.html

Операция против Израиля продлится столько, сколько нужно, заявили в КСИР

Операция против Израиля продлится столько, сколько нужно, заявили в КСИР - РИА Новости, 14.06.2025

Операция против Израиля продлится столько, сколько нужно, заявили в КСИР

Операция Ирана "Правдивое обещание 3" продлится столько, сколько это будет необходимо, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Ахмад... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:31:00+03:00

2025-06-14T01:31:00+03:00

2025-06-14T01:31:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022717915_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_115eeb09e1905515919907d613ea7b1c.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Операция Ирана "Правдивое обещание 3" продлится столько, сколько это будет необходимо, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Ахмад Вахиди. Иран в ответ на удары Израиля провел операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "Это может продолжаться столько, сколько будет нужно", - сказал он в эфире иранского телевидения, отметив, что это будет зависеть об ситуации. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов - в Фордо и в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/otvet-2022659761.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Иран наносит ракетный удар по Израилю Иран наносит ракетный удар по Израилю 2025-06-14T01:31 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном