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В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025
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00:25 14.06.2025 (обновлено: 00:36 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/ksir-2022733361.html
В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю
В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025
В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю
Десятки иранских ракет в ответной атаке достигли своих целей в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T00:25:00+03:00
2025-06-14T00:36:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Десятки иранских ракет в ответной атаке достигли своих целей в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.Иран в ответ на удары Израиля провел операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA."Сообщения на земле, спутниковые симки, а также разведывательные данные говорят об эффективность попадании десятков баллистических ракет по стратегическим целям. Враг, несмотря на заявления о перехвате, не смог противостоять ракетным атакам Ирана", - сообщила пресс-служба КСИР.Ранее иранские СМИ сообщали о трех волнах ответных ракетных ударов по Израилю.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам подверглись несколько ядерных объектов - в Фордо и в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
израиль
иран
тегеран (город)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
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Кадры ракетного ответа Ирана
Кадры ракетного ответа Ирана
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Ракетный удар по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Тегеран (город)
В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю

КСИР: десятки иранских ракет достигли своих целей в Израиле и поразили их

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Десятки иранских ракет в ответной атаке достигли своих целей в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
Иран в ответ на удары Израиля провел операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA.
"Сообщения на земле, спутниковые симки, а также разведывательные данные говорят об эффективность попадании десятков баллистических ракет по стратегическим целям. Враг, несмотря на заявления о перехвате, не смог противостоять ракетным атакам Ирана", - сообщила пресс-служба КСИР.
Ранее иранские СМИ сообщали о трех волнах ответных ракетных ударов по Израилю.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам подверглись несколько ядерных объектов - в Фордо и в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииТегеран (город)
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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