https://ria.ru/20250614/ksir-2022733361.html

В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю

В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025

В КСИР рассказали об итогах ответного удара по Израилю

Десятки иранских ракет в ответной атаке достигли своих целей в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:25:00+03:00

2025-06-14T00:25:00+03:00

2025-06-14T00:36:00+03:00

в мире

израиль

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обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Десятки иранских ракет в ответной атаке достигли своих целей в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.Иран в ответ на удары Израиля провел операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA."Сообщения на земле, спутниковые симки, а также разведывательные данные говорят об эффективность попадании десятков баллистических ракет по стратегическим целям. Враг, несмотря на заявления о перехвате, не смог противостоять ракетным атакам Ирана", - сообщила пресс-служба КСИР.Ранее иранские СМИ сообщали о трех волнах ответных ракетных ударов по Израилю.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам подверглись несколько ядерных объектов - в Фордо и в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву 2025-06-14T00:25 true PT0M07S

Кадры ракетного ответа Ирана Кадры ракетного ответа Ирана 2025-06-14T00:25 true PT0M05S

Ракетный удар по Тель-Авиву Ракетный удар по Тель-Авиву 2025-06-14T00:25 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, тегеран (город)