https://ria.ru/20250614/konsortsium--2022767243.html

"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане - РИА Новости, 14.06.2025

"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило казахстанское Агентство по атомной энергии. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:17:00+03:00

2025-06-14T09:17:00+03:00

2025-06-14T15:56:00+03:00

казахстан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

алма-атинская область

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АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило казахстанское Агентство по атомной энергии."Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане", — говорится в заявлении.Сейчас изучается вопрос привлечения экспортного финансирования за счет России.Отмечается, что специалисты провели оценку представленных реакторных технологий и других опций, предложенных потенциальными поставщиками. "Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании "Росатом". Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте", — говорится в сообщении.Агентство подчеркнуло, что сотрудничество с зарубежными партнерами по созданию эффективного международного консорциума для строительства АЭС продолжится.В октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства первой в республике атомной электростанции. В результате эту инициативу поддержали 71,12 процента респондентов. В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется построить к 2035 году на побережье Балхаша. Бюджет проекта оценивался в 11,2 миллиарда долларов. Как сообщал президент республики Касым-Жомарт Токаев, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. В шорт-лист кандидатов на возведение электростанции вошли российский "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.

https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004990941.html

https://ria.ru/20240917/grossi-1973101581.html

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казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, алма-атинская область, россия