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"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане - РИА Новости, 14.06.2025
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09:17 14.06.2025 (обновлено: 15:56 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/konsortsium--2022767243.html
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане - РИА Новости, 14.06.2025
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило казахстанское Агентство по атомной энергии. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:17:00+03:00
2025-06-14T15:56:00+03:00
казахстан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
алма-атинская область
россия
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АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило казахстанское Агентство по атомной энергии.&quot;Компания &quot;Росатом&quot; определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане&quot;, — говорится в заявлении.Сейчас изучается вопрос привлечения экспортного финансирования за счет России.Отмечается, что специалисты провели оценку представленных реакторных технологий и других опций, предложенных потенциальными поставщиками. &quot;Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании &quot;Росатом&quot;. Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской Korea Hydro &amp; Nuclear Power расположились на третьем месте&quot;, — говорится в сообщении.Агентство подчеркнуло, что сотрудничество с зарубежными партнерами по созданию эффективного международного консорциума для строительства АЭС продолжится.В октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства первой в республике атомной электростанции. В результате эту инициативу поддержали 71,12 процента респондентов. В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется построить к 2035 году на побережье Балхаша. Бюджет проекта оценивался в 11,2 миллиарда долларов. Как сообщал президент республики Касым-Жомарт Токаев, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. В шорт-лист кандидатов на возведение электростанции вошли российский "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html
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казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, алма-атинская область, россия
Казахстан, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Алма-Атинская область, Россия
"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

Компания "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило казахстанское Агентство по атомной энергии.
«

"Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане", — говорится в заявлении.

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Сейчас изучается вопрос привлечения экспортного финансирования за счет России.
Отмечается, что специалисты провели оценку представленных реакторных технологий и других опций, предложенных потенциальными поставщиками.
«

"Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании "Росатом". Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте", — говорится в сообщении.

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Агентство подчеркнуло, что сотрудничество с зарубежными партнерами по созданию эффективного международного консорциума для строительства АЭС продолжится.
В октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства первой в республике атомной электростанции. В результате эту инициативу поддержали 71,12 процента респондентов.
В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется построить к 2035 году на побережье Балхаша. Бюджет проекта оценивался в 11,2 миллиарда долларов. Как сообщал президент республики Касым-Жомарт Токаев, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. В шорт-лист кандидатов на возведение электростанции вошли российский "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
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