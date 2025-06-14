"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
Компания "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, сообщило казахстанское Агентство по атомной энергии.
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"Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане", — говорится в заявлении.
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Сейчас изучается вопрос привлечения экспортного финансирования за счет России.
Отмечается, что специалисты провели оценку представленных реакторных технологий и других опций, предложенных потенциальными поставщиками.
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"Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании "Росатом". Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте", — говорится в сообщении.
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Агентство подчеркнуло, что сотрудничество с зарубежными партнерами по созданию эффективного международного консорциума для строительства АЭС продолжится.
В октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства первой в республике атомной электростанции. В результате эту инициативу поддержали 71,12 процента респондентов.
В июне 2022 года Минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируется построить к 2035 году на побережье Балхаша. Бюджет проекта оценивался в 11,2 миллиарда долларов. Как сообщал президент республики Касым-Жомарт Токаев, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. В шорт-лист кандидатов на возведение электростанции вошли российский "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
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