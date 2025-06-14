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СМИ: затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго - РИА Новости, 14.06.2025
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10:26 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/konflikt--2022777714.html
СМИ: затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго
СМИ: затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго
Затяжной конфликт между Израилем и Ираном будет не в пользу Тегерана из-за наложенного на страну эмбарго и старых моделей боевых самолётов, пишет в субботу... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:26:00+03:00
2025-06-14T10:26:00+03:00
али хаменеи
израиль
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
корпус стражей исламской революции
оон
магатэ
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Затяжной конфликт между Израилем и Ираном будет не в пользу Тегерана из-за наложенного на страну эмбарго и старых моделей боевых самолётов, пишет в субботу турецкая газета Hürriyet. Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения". "Поскольку эмбарго наложено на Иран, имеющиеся у него самолеты - это старые модели. Ситуация с запасными частями также известна. У этой воздушной мощи, находящейся в руках Израиля, есть резерв. Проблем с запчастями не существует. В затяжной войне ситуация в этом отношении проясняется. В пользу Израиля..."- пишет колумнист издания Фатих Чекирге. По его словам, изменилась концепция войн. "Посмотрите, Израиль посылал ракеты, снаряды, беспилотники с высоты кто знает скольких тысяч футов и поражал цели. Так что вы даже своего врага не видите", - отметил колумнист. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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2025-06-14T10:26
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али хаменеи, израиль, иран, тегеран (город), аббас аракчи, корпус стражей исламской революции, оон, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Али Хаменеи, Израиль, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Корпус стражей исламской революции, ООН, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
СМИ: затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго

Затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго

© AP Photo / Tomer NeubergВзрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Затяжной конфликт между Израилем и Ираном будет не в пользу Тегерана из-за наложенного на страну эмбарго и старых моделей боевых самолётов, пишет в субботу турецкая газета Hürriyet.
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
"Поскольку эмбарго наложено на Иран, имеющиеся у него самолеты - это старые модели. Ситуация с запасными частями также известна. У этой воздушной мощи, находящейся в руках Израиля, есть резерв. Проблем с запчастями не существует. В затяжной войне ситуация в этом отношении проясняется. В пользу Израиля..."- пишет колумнист издания Фатих Чекирге.
По его словам, изменилась концепция войн.
"Посмотрите, Израиль посылал ракеты, снаряды, беспилотники с высоты кто знает скольких тысяч футов и поражал цели. Так что вы даже своего врага не видите", - отметил колумнист.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13 июня, 12:34
 
Али ХаменеиИзраильИранТегеран (город)Аббас АракчиКорпус стражей исламской революцииООНМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ мире
 
 
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