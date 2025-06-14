СМИ: затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго
Затяжной конфликт с Израилем будет не в пользу Ирана из-за эмбарго
© AP Photo / Tomer NeubergВзрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Tomer Neuberg
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Затяжной конфликт между Израилем и Ираном будет не в пользу Тегерана из-за наложенного на страну эмбарго и старых моделей боевых самолётов, пишет в субботу турецкая газета Hürriyet.
Вооруженные силы Ирана применят силу, Израилю не удастся избежать ответственности за преступление, заявил в пятницу иранский Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Верховный лидер также заверил иранцев, что в этом вопросе "не будет никакого снисхождения".
"Поскольку эмбарго наложено на Иран, имеющиеся у него самолеты - это старые модели. Ситуация с запасными частями также известна. У этой воздушной мощи, находящейся в руках Израиля, есть резерв. Проблем с запчастями не существует. В затяжной войне ситуация в этом отношении проясняется. В пользу Израиля..."- пишет колумнист издания Фатих Чекирге.
По его словам, изменилась концепция войн.
"Посмотрите, Израиль посылал ракеты, снаряды, беспилотники с высоты кто знает скольких тысяч футов и поражал цели. Так что вы даже своего врага не видите", - отметил колумнист.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.