https://ria.ru/20250614/kitay-2022846051.html

Китай призвал страны, имеющие влияние на Израиль, принять меры ради мира

Китай призвал страны, имеющие влияние на Израиль, принять меры ради мира - РИА Новости, 14.06.2025

Китай призвал страны, имеющие влияние на Израиль, принять меры ради мира

Китай призывает страны, имеющие влияние на Израиль, предпринять конкретные усилия, чтобы восстановить мир, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:51:00+03:00

2025-06-14T18:51:00+03:00

2025-06-14T19:24:00+03:00

в мире

израиль

китай

иран

ван и (политик)

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Китай призывает страны, имеющие влияние на Израиль, предпринять конкретные усилия, чтобы восстановить мир, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи. "Китай поддерживает международное сообщество в отстаивании справедливости", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что Китай "также призывает страны, имеющие влияние на Израиль, предпринять практические усилия, чтобы восстановить мир". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

израиль

китай

иран

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в мире, израиль, китай, иран, ван и (политик), корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)