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Китай назвал удары Израиля по Ирану неприемлемыми

Китай назвал удары Израиля по Ирану неприемлемыми - РИА Новости, 14.06.2025

Китай назвал удары Израиля по Ирану неприемлемыми

Удары Израиля по Ирану особенно неприемлемы, когда мир ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:48:00+03:00

2025-06-14T18:48:00+03:00

2025-06-14T18:48:00+03:00

в мире

израиль

иран

китай

ван и (политик)

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану особенно неприемлемы, когда мир ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с израильским коллегой Гидеоном Сааром. Ван И в субботу сначала провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, после чего пообщался по телефону с Сааром, который изложил позицию Израиля по нынешней ситуации. "Китай всегда выступал за то, чтобы любые международные споры решались путем диалога и консультаций, Пекин выступает против применения силы и санкций... В связи с этим Китай четко выступает против нарушения Израилем международного права путем нападения на Иран с применением военной силы, в частности, когда международное сообщество все еще ищет политическое решение иранской ядерной проблемы, такие действия еще более неприемлемы", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, китай, ван и (политик), корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)