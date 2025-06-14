https://ria.ru/20250614/kazahstan-2022831818.html

Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС в стране

Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС в стране - РИА Новости, 14.06.2025

Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС в стране

Казахстан станет единоличным собственником первой атомной электростанции в стране после завершения ее строительства, заявил в субботу председатель... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:14:00+03:00

2025-06-14T17:14:00+03:00

2025-06-14T17:14:00+03:00

экономика

казахстан

алма-атинская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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АЛМА-АТА, 14 июн - РИА Новости. Казахстан станет единоличным собственником первой атомной электростанции в стране после завершения ее строительства, заявил в субботу председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. "Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан", - приводит слова Саткалиева пресс-служба агентства. Ранее в субботу казахстанское Агентство по атомной энергии сообщило, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. Проект оценивается в 11,2 миллиарда долларов. По информации казахстанского министерства энергетики, в шорт-лист кандидатов на строительство АЭС входила российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По итогам работы межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли Казахстана признала наиболее оптимальными и выгодными предложения российской компании "Росатом". По словам Саткалиева, одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов. Для этого предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства. Глава агентства также заявил, что в Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок. "Кроме того, Казахстан имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнерами. Реализация проекта позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям - от добычи сырья до производства топлива. Это соответствует поручению главы государства и является ключевой задачей при строительстве атомных станций и развитии урановой промышленности", - сказал Саткалиев.

https://ria.ru/20250614/aes-2022798435.html

https://ria.ru/20250614/cnnc--2022819544.html

казахстан

алма-атинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казахстан, алма-атинская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии