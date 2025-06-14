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В Израиле сработали системы ПВО

В Израиле сработали системы ПВО - РИА Новости, 14.06.2025

В Израиле сработали системы ПВО

Израильские военные зафиксировали пуски ракет из Ирана, средства ПВО работают над перехватом угроз, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:10:00+03:00

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израиль

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильские военные зафиксировали пуски ракет из Ирана, средства ПВО работают над перехватом угроз, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз", - говорится в сообщении.Население страны получило оповещение на телефоны с директивой проследовать в защищенные помещения.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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2025

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израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции