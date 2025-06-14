https://ria.ru/20250614/izrail-2022873418.html

Эксперт предсказал реакцию рынка на приостановку добычи газа в Израиле

Эксперт предсказал реакцию рынка на приостановку добычи газа в Израиле - РИА Новости, 14.06.2025

Эксперт предсказал реакцию рынка на приостановку добычи газа в Израиле

Крупнейшее газовое месторождение "Левиафан" в Израиле снабжает в основном внутреннего потребителя, кратковременная остановка добычи на нём не должна вызвать... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:40:00+03:00

2025-06-14T22:40:00+03:00

2025-06-14T22:48:00+03:00

в мире

израиль

иран

египет

игорь юшков

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Крупнейшее газовое месторождение "Левиафан" в Израиле снабжает в основном внутреннего потребителя, кратковременная остановка добычи на нём не должна вызвать беспокойство на мировом рынке газа, сообщил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Агентство Блумберг ранее сообщило, что Израиль прекратил добычу на своем крупнейшем месторождении природного газа "Левиафан" и остановил поставки в зависимый от импорта Египет после того, как нанес авиаудары по Ирану. "Левиафан" работает в основном для внутреннего рынка Израиля. Но излишки они экспортируют в Египет", - сказал эксперт. Египет, в свою очередь, сжижает израильский газ и поставляет его на мировой рынок, объяснил Юшков. Однако, по его словам, в последнее время Египет наращивает собственную добычу. "Если бы это (приостановка добычи на "Левиафане" - ред.) затянулось, то вызвало бы определенный дефицит. Потому что тогда Израиль импортировал бы египетский газ, а Египет меньше сжижал и отправлял на внешние рынки. Если это продлится несколько дней, то особо не будет заметно мировым рынкам", - добавил эксперт. Месторождение "Левиафан" в восточном Средиземноморье эксплуатируется американской Chevron. Проект поставляет газ внутренним потребителям, а также в соседние страны - Иорданию и Египет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Пожар в иранском Керманшахе после атаки Израиля Пожар в иранском Керманшахе после атаки Израиля 2025-06-14T22:40 true PT0M10S

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в мире, израиль, иран, египет, игорь юшков, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, экономика, энергетика, природный газ