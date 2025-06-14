https://ria.ru/20250614/iran-2022880119.html

В Иране задержали 16 человек за поддержку Израиля

В Иране задержали 16 человек за поддержку Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

В Иране задержали 16 человек за поддержку Израиля

Шестнадцать человек задержаны в Иране на фоне израильских атак по территории исламской республики по обвинению в антигосударственной пропаганде в интернете, еще РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:45:00+03:00

2025-06-14T23:45:00+03:00

2025-06-14T23:45:00+03:00

в мире

иран

израиль

исфахан

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Шестнадцать человек задержаны в Иране на фоне израильских атак по территории исламской республики по обвинению в антигосударственной пропаганде в интернете, еще двое - за поддержку Израиля, передает иранское агентство Tasnim. "На фоне атак израильского режима по регионам страны (Ирана - ред.) разведка сообщила о задержании 16 человек, занимавшихся распространением слухов, по обвинению в введении общественности в заблуждение в интернет-пространстве, пропаганде против режима (исламской республики - ред.) и оскорбления мучеников за веру", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на организацию разведки военного командования провинции Исфахан в центральной части Ирана. Еще двое человек, по данным Tasnim, были задержаны в юго-восточной иранской провинции Керман за поддержку действий Израиля и распространение слухов в интернете. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/iran-2022878875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, исфахан, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном