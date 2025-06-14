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КСИР подтвердил новую волну ударов по Израилю

КСИР подтвердил новую волну ударов по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025

КСИР подтвердил новую волну ударов по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на "повторное нападение" на исламскую... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:42:00+03:00

2025-06-14T23:42:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на "повторное нападение" на исламскую республику."Военно-космические силы КСИР Ирана в ответ на повторное нападение сионистского режима начали вечером новую волну наступательной комбинированной операции с использованием ракет и беспилотников "Правдивое обещание 3", - говорится в заявлении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Пролет ракет над Ливаном в сторону Израиля Пролет ракет над Ливаном в сторону Израиля 2025-06-14T23:42 true PT0M24S

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции