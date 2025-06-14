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Иран начал новую волну ракетных атак в ответ на удары Израиля

Иран начал новую волну ракетных атак в ответ на удары Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

Иран начал новую волну ракетных атак в ответ на удары Израиля

Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-14T23:32:00+03:00

2025-06-14T23:32:00+03:00

2025-06-15T09:24:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран в рамках операции "Правдивое обещание 3" начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.Она также отметило, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Пролет ракет над Ливаном в сторону Израиля Пролет ракет над Ливаном в сторону Израиля 2025-06-14T23:32 true PT0M24S

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции