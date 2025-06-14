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Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях - РИА Новости, 14.06.2025
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23:19 14.06.2025 (обновлено: 23:50 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022877249.html
Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях
Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях - РИА Новости, 14.06.2025
Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях
Тегеран из-за ударов Израиля более не будет оповещать МАГАТЭ о своих особых действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T23:19:00+03:00
2025-06-14T23:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
казем гариб-абади
магатэ
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран из-за ударов Израиля более не будет оповещать МАГАТЭ о своих особых действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади."Отныне из-за агрессии сионистского (режима - ред.) мы не будем говорить МАГАТЭ об особых мерам для защиты (ядерных - ред.) материалов и оборудования", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала IRIB.Гариб-Абади сообщил, что Иран оповестил МАГАТЭ лишь о некоторых мерах, которые намерен принять, при этом он отметил, что МАГАТЭ может запрашивать исламскую республику об информации по поводу ядерных объектов, подвергшихся ударам Израиля."Конечно, в этой сфере у нас не будет сотрудничества, как и раньше. Наши ядерные объекты подверглись атаке, а инспекторы МАГАТЭ будут так спокойно ходить туда? Нет", - добавил замглавы МИД.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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в мире, иран, израиль, казем гариб-абади, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Казем Гариб-Абади, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях

МИД Ирана: Тегеран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран из-за ударов Израиля более не будет оповещать МАГАТЭ о своих особых действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Отныне из-за агрессии сионистского (режима - ред.) мы не будем говорить МАГАТЭ об особых мерам для защиты (ядерных - ред.) материалов и оборудования", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала IRIB.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Гариб-Абади сообщил, что Иран оповестил МАГАТЭ лишь о некоторых мерах, которые намерен принять, при этом он отметил, что МАГАТЭ может запрашивать исламскую республику об информации по поводу ядерных объектов, подвергшихся ударам Израиля.
"Конечно, в этой сфере у нас не будет сотрудничества, как и раньше. Наши ядерные объекты подверглись атаке, а инспекторы МАГАТЭ будут так спокойно ходить туда? Нет", - добавил замглавы МИД.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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В миреИранИзраильКазем Гариб-АбадиМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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