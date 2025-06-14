Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях
МИД Ирана: Тегеран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран из-за ударов Израиля более не будет оповещать МАГАТЭ о своих особых действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Отныне из-за агрессии сионистского (режима - ред.) мы не будем говорить МАГАТЭ об особых мерам для защиты (ядерных - ред.) материалов и оборудования", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала IRIB.
Гариб-Абади сообщил, что Иран оповестил МАГАТЭ лишь о некоторых мерах, которые намерен принять, при этом он отметил, что МАГАТЭ может запрашивать исламскую республику об информации по поводу ядерных объектов, подвергшихся ударам Израиля.
"Конечно, в этой сфере у нас не будет сотрудничества, как и раньше. Наши ядерные объекты подверглись атаке, а инспекторы МАГАТЭ будут так спокойно ходить туда? Нет", - добавил замглавы МИД.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".