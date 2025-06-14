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Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях

Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях - РИА Новости, 14.06.2025

Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ о своих действиях

Тегеран из-за ударов Израиля более не будет оповещать МАГАТЭ о своих особых действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:19:00+03:00

2025-06-14T23:19:00+03:00

2025-06-14T23:50:00+03:00

в мире

иран

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казем гариб-абади

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран из-за ударов Израиля более не будет оповещать МАГАТЭ о своих особых действиях в ядерной сфере, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади."Отныне из-за агрессии сионистского (режима - ред.) мы не будем говорить МАГАТЭ об особых мерам для защиты (ядерных - ред.) материалов и оборудования", - сказал замглавы МИД в эфире телеканала IRIB.Гариб-Абади сообщил, что Иран оповестил МАГАТЭ лишь о некоторых мерах, которые намерен принять, при этом он отметил, что МАГАТЭ может запрашивать исламскую республику об информации по поводу ядерных объектов, подвергшихся ударам Израиля."Конечно, в этой сфере у нас не будет сотрудничества, как и раньше. Наши ядерные объекты подверглись атаке, а инспекторы МАГАТЭ будут так спокойно ходить туда? Нет", - добавил замглавы МИД.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, казем гариб-абади, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном