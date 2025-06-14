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Иранская ПВО уничтожила в небе неопознанный летающий объект

Иранская ПВО уничтожила в небе неопознанный летающий объект - РИА Новости, 14.06.2025

Иранская ПВО уничтожила в небе неопознанный летающий объект

Иранская система ПВО уничтожила над городом Мешхедом, расположенном в северо-восточной части исламской республики, неизвестный летающий объект, передает... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:31:00+03:00

2025-06-14T22:31:00+03:00

2025-06-14T22:48:00+03:00

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мешхед

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Иранская система ПВО уничтожила над городом Мешхедом, расположенном в северо-восточной части исламской республики, неизвестный летающий объект, передает иранское госагентство Tasnim. "Система ПВО страны в небе над Мешхедом уничтожила неопознанный летающий объект, и сейчас небо над городом остается чистым", - говорится в сообщении. Отмечается, что ПВО находится в полной боевой готовности и будет отслеживать и уничтожать любые неопознанные летающие объекты. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа ПВО над иранскими городами Работа ПВО над иранскими городами 2025-06-14T22:31 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, мешхед, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)