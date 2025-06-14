https://ria.ru/20250614/iran-2022870366.html

ВМС Ирана заставили развернуться британский эсминец-разведчик

ВМС Ирана заставили развернуться британский эсминец-разведчик - РИА Новости, 14.06.2025

ВМС Ирана заставили развернуться британский эсминец-разведчик

ВМС Ирана перехватили в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который предположительно наводил израильские ракеты в сторону Ирана, судно было вынуждено... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:05:00+03:00

2025-06-14T22:05:00+03:00

2025-06-14T22:05:00+03:00

в мире

иран

израиль

оманский залив

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

великобритания

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106144/22/1061442261_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0d5dcea7c76ae4ef6387b523695eca80.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВМС Ирана перехватили в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который предположительно наводил израильские ракеты в сторону Ирана, судно было вынуждено изменить траекторию движения, сойдя с курса на Персидский залив, передает иранское агентство Mehr. "Британский эсминец-разведчик в Оманском заливе был остановлен ВМС Ирана и вынужден был изменить курс", - пишет агентство. По данным агентства, что британский эсминец, вошедший в пятницу вечером в северную часть Индийского океана с целью наведения израильских ракет на иранскую территорию, был зафиксирован системами ВМС Ирана, которые направили британскому судну предупреждение, не позволив эсминцу продолжить свой путь в сторону Персидского залива. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

иран

израиль

оманский залив

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, оманский залив, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, великобритания, армия обороны израиля (цахал)