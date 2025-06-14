https://ria.ru/20250614/iran-2022865703.html

Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием

Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием - РИА Новости, 14.06.2025

Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:14:00+03:00

2025-06-14T21:14:00+03:00

2025-06-14T22:49:00+03:00

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эммануэль макрон

корпус стражей исламской революции

франция

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие."Иран, опираясь на фетву верховного лидера, никогда не стремился и не стремится к обладанию ядерным оружием. Иран всегда был готов достичь взаимопонимания и соглашения путем диалога, но, к сожалению, вместо того, чтобы принять наши аргументы, мировые державы приняли ложь Израиля, который стремится посеять хаос на Ближнем Востоке", - цитирует Пезешкиана его пресс-служба.По его словам, ошибочно думать, что Иран сядет за стол переговоров во время атак Израиля, а также примет "иррациональные требования", находясь под давлением.Пезешкиан также заявил Макрону, что Иран никогда "не стремился развязывать войны и кровопролитие", но подчеркнул, что без колебаний применит силу для защиты своего народа.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Пезешкиан также заявил Макрону, что Иран никогда "не стремился развязывать войны и кровопролитие", но подчеркнул, что без колебаний применит силу для защиты своего народа. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, эммануэль макрон, корпус стражей исламской революции, франция, армия обороны израиля (цахал), ядерное оружие