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Израиль нанес удар по иранскому хранилищу ракет и пусковых установок

Израиль нанес удар по иранскому хранилищу ракет и пусковых установок - РИА Новости, 14.06.2025

Израиль нанес удар по иранскому хранилищу ракет и пусковых установок

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому подземному хранилищу ракет класса "земля-земля", крылатых ракет и пусковых установок, сообщает в субботу РИА Новости, 14.06.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому подземному хранилищу ракет класса "земля-земля", крылатых ракет и пусковых установок, сообщает в субботу армейская пресс-служба."Ранее сегодня истребители ВВС Израиля на основе данных разведки нанесли удар по подземному объекту, внутри которого есть туннели для хранения ракет класса "земля-земля" и крылатых ракет, а также пусковых установок", - говорится в сообщении.Израильские военные также опубликовали смоделированный трехмерный видеоролик, на котором изображен подземный комплекс для хранения вооружений. По утверждению ЦАХАЛ, этот ролик ранее использовался в пропагандистских целях иранскими властями."На опубликованном видео можно увидеть начальника штаба вооруженных сил Ирана и командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - оба были ликвидированы вчера", - подчеркнули в ЦАХАЛ.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции