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Пожар на газовом месторождении в Иране локализовали - РИА Новости, 14.06.2025
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19:39 14.06.2025 (обновлено: 20:17 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/iran-2022852938.html
Пожар на газовом месторождении в Иране локализовали
Пожар на газовом месторождении в Иране локализовали - РИА Новости, 14.06.2025
Пожар на газовом месторождении в Иране локализовали
Пожар на иранском газовом месторождении "Южный Парс" локализован, сообщило министерство нефти Ирана. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T19:39:00+03:00
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в мире
иран
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армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Пожар на иранском газовом месторождении "Южный Парс" локализован, сообщило министерство нефти Ирана."В кратчайшие сроки пожар был локализован", - приводит заявление ведомства агентство Shana, связанное с министерством.Оно также подтвердило, что пожар произошел в результате атаки Израиля на газоперерабывающее предприятие "Фаджр Джам" и объекты 14-й фазы месторождения.Уточняется, что жертв в результате происшествия нет.Также агентство Tasnim сообщает, что добыча 12 миллионов кубометров газа была временно приостановлена на одной из платформ четырнадцатой фазы "Южного Парса", чтобы снова перезапустить ее работу.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Видео последствий удара по объектам газового месторождения в Иране
Видео последствий удара по объектам газового месторождения в Иране
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в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Корпус стражей исламской революции
Пожар на газовом месторождении в Иране локализовали

Пожар на газовом месторождении "Южный Парс" локализовали после ударов Израиля

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Пожар на иранском газовом месторождении "Южный Парс" локализован, сообщило министерство нефти Ирана.
"В кратчайшие сроки пожар был локализован", - приводит заявление ведомства агентство Shana, связанное с министерством.
Оно также подтвердило, что пожар произошел в результате атаки Израиля на газоперерабывающее предприятие "Фаджр Джам" и объекты 14-й фазы месторождения.
Уточняется, что жертв в результате происшествия нет.
Также агентство Tasnim сообщает, что добыча 12 миллионов кубометров газа была временно приостановлена на одной из платформ четырнадцатой фазы "Южного Парса", чтобы снова перезапустить ее работу.
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