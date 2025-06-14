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Иран поблагодарил Россию за позицию по действиям Израиля

Иран поблагодарил Россию за позицию по действиям Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Иран поблагодарил Россию за позицию по действиям Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил Москве признательность за ее позицию по... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T19:01:00+03:00

2025-06-14T19:01:00+03:00

2025-06-14T19:25:00+03:00

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аббас аракчи

сергей лавров

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил Москве признательность за ее позицию по действиям Израиля против Ирана, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства."Аракчи выразил признательность за позицию России и других стран, осуждающих враждебные действия Израиля, и предупредил, что эти агрессии могут дестабилизировать весь регион и привести его к глубокому кризису", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.В ходе разговора с Лавровым Аракчи подчеркнул, что удары Израиля по Ирану могут подтолкнуть весь Ближний Восток к глубокому кризису. Аракчи добавил, что Иран и далее будет решительно отвечать Израилю на удары по исламской республике.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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