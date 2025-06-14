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В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025
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16:56 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/iran-2022829797.html
В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю
В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025
В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю
Тегеран продолжит наносить ответные удары по Израилю до тех пор, пока считает это необходимым, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:56:00+03:00
2025-06-14T16:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран продолжит наносить ответные удары по Израилю до тех пор, пока считает это необходимым, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. "Ответ будет продолжаться столько, сколько вооруженные силы Ирана будут считать это необходимым", - приводит ее слова портал правительства страны. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю

Мохаджерани: Иран продолжит наносить удары по Израилю столько, сколько нужно

© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран продолжит наносить ответные удары по Израилю до тех пор, пока считает это необходимым, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Ответ будет продолжаться столько, сколько вооруженные силы Ирана будут считать это необходимым", - приводит ее слова портал правительства страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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