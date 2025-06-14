https://ria.ru/20250614/iran-2022829797.html

В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю

В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю - РИА Новости, 14.06.2025

В Иране рассказали об ответных ударах по Израилю

Тегеран продолжит наносить ответные удары по Израилю до тех пор, пока считает это необходимым, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:56:00+03:00

2025-06-14T16:56:00+03:00

2025-06-14T16:56:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770877_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ad2c90ecc221f9d144d11a627e784c69.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Тегеран продолжит наносить ответные удары по Израилю до тех пор, пока считает это необходимым, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. "Ответ будет продолжаться столько, сколько вооруженные силы Ирана будут считать это необходимым", - приводит ее слова портал правительства страны. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном