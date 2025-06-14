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МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов - РИА Новости, 14.06.2025
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16:16 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/iran-2022825711.html
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов - РИА Новости, 14.06.2025
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Баку не позволит использовать воздушное пространство страны для ударов по... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:16:00+03:00
2025-06-14T16:16:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
баку
джейхун байрамов
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Баку не позволит использовать воздушное пространство страны для ударов по Ирану, сообщило иранское министерство иностранных дел в Telegram-канале. "Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свое воздушное пространство или территории для атак на Иран или другие страны", - говорится в заявлении ведомства. Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что Израиль пересек "все красные линии", нанеся удары по иранским ядерным объектам.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
азербайджан
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в мире, иран, азербайджан, баку, джейхун байрамов, аббас аракчи
В мире, Иран, Азербайджан, Баку, Джейхун Байрамов, Аббас Аракчи
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов

Аракчи: Баку заявил, что не позволит использовать свое небо для ударов по Ирану

© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Государственный флаг Азербайджана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Баку не позволит использовать воздушное пространство страны для ударов по Ирану, сообщило иранское министерство иностранных дел в Telegram-канале.
"Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свое воздушное пространство или территории для атак на Иран или другие страны", - говорится в заявлении ведомства.
Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что Израиль пересек "все красные линии", нанеся удары по иранским ядерным объектам.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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В миреИранАзербайджанБакуДжейхун БайрамовАббас Аракчи
 
 
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