https://ria.ru/20250614/iran-2022825711.html
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов - РИА Новости, 14.06.2025
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Баку не позволит использовать воздушное пространство страны для ударов по... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:16:00+03:00
2025-06-14T16:16:00+03:00
2025-06-14T16:16:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
баку
джейхун байрамов
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff9c47370ba1307a144fc4076290.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Баку не позволит использовать воздушное пространство страны для ударов по Ирану, сообщило иранское министерство иностранных дел в Telegram-канале. "Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свое воздушное пространство или территории для атак на Иран или другие страны", - говорится в заявлении ведомства. Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что Израиль пересек "все красные линии", нанеся удары по иранским ядерным объектам.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb90bbf3da6ec554f93a058abb92d2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, азербайджан, баку, джейхун байрамов, аббас аракчи
В мире, Иран, Азербайджан, Баку, Джейхун Байрамов, Аббас Аракчи
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов
Аракчи: Баку заявил, что не позволит использовать свое небо для ударов по Ирану