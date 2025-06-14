https://ria.ru/20250614/iran-2022825711.html

МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов

МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Баку не позволит использовать воздушное пространство страны для ударов по... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:16:00+03:00

2025-06-14T16:16:00+03:00

2025-06-14T16:16:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи, что Баку не позволит использовать воздушное пространство страны для ударов по Ирану, сообщило иранское министерство иностранных дел в Telegram-канале. "Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свое воздушное пространство или территории для атак на Иран или другие страны", - говорится в заявлении ведомства. Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что Израиль пересек "все красные линии", нанеся удары по иранским ядерным объектам.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, азербайджан, баку, джейхун байрамов, аббас аракчи